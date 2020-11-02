Magazin Elif'i Nevzat Aydın okutacak

Elif'i Nevzat Aydın okutacak

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Elif'i Nevzat Aydın okutacak

Ünlü girişimci Nevzat Aydın, İzmir depreminde enkaz altından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istediğini açıkladı.

02 Kasım 2020, Pazartesi 14:13 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Nevzat Aydın "Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın... Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım" yazdı.

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'Kızımızı okutacağız'

Aydın'ın bu çağrısına hemen cevap geldi. Ünlü girişimci gelişmeyi bu sözlerle duyurdu:

İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız.


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