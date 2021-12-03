Türkiye Elifnur´un isteğini Başkan Sayan yerine getirdi

Elifnur´un isteğini Başkan Sayan yerine getirdi

Türkiye

Elifnur´un isteğini Başkan Sayan yerine getirdi

Ağrı’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katılan Belediye Başkanı Savcı Sayan, engelli Elifnur Küroğlu´nun (15) papağan talebini program bitmeden yerine getirdi.

03 Aralık 2021, Cuma 21:56 Son Güncelleme:
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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kültür ve kongre merkezinde yapıldı. Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan´ın katıldığı programa babasından ayrılan annesi Emine Turgut ile gelen zihinsel engelli Elifnur Köroğlu, papağan istediğini söyledi. Başkan Savcı Sayan, Elifnur´un papağan talebini kısa sürede yerine getirdi. Başkan Sayan, salona getirilen kafes içindeki papağanı Elifnur´a teslim etti. Başkan Sayan, Elifnur´a bir de tablet hediye etti.

Papağan ve tablet hediye edilen Elifnur büyük sevinç yaşadı.

DHA

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