Elimi Bırakma 11. bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölüm izle

Pazar günleri TRT'de yayınlanan ve zirveye oturan dizi Elimi Bırakma'nın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma yeni bölümde Cenk, polis aracına bindirilerek götürülüyor. Azra'nın hakkında ise dolandırıcılık suçlamasından işlem başlatılıyor. Feride Hanım bir başına çaresizce beklerken Sumru herkesi şoke eden bir harekete imza atıyor. Öte yandan Azra gözünü karartıyor ve bu oyuna son vereceğini açıklıyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra’nın sırrını öğrenen Feride Hanım’ın dünyası başına yıkılır. Feride Hanım için merhem olmak isteyen Azra’nın eli kolu bağlıdır. Feride Hanım’a ulaşmak istese de Çelen ailesi Azra’nın Feride Hanım’ı görmesine izin vermez. Azra kendini anlatmanın bir yolunu bulabilecek midir?

Sumru’nun evinden kaçan Mert ve Fatma, Sumru’nun planlarını altüst eder. Sumru Mert’i tekrar kaybetmişken Cansu’nun desteğini alamaması Sumru’yu köşeye sıkıştırır. Sumru’ya inanmayan Cansu, annesine karşı büyük bir sınav verecektir.

Feride Hanım’ın kararlarını sorgulamaya başlayan Serap duruma el atar. Azmi’nin desteğini alan Serap, ailenin çehresini değiştirecek olan kararlar verir. Hastalığı yüzünden ameliyata girecek olan Feride Hanım’ı neler bekleyecektir?

Serap’ın planı, hayal ettiğinden daha büyük olunca işler sarpa sarar. Feride Hanım Azra’nın ve Cenk’in desteğiyle bu yükün altından kalkabilecek midir?