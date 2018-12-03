Elimi Bırakma 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Mert kimi seçecek?

Pazar günlerini ekrana gelen Elimi Bırakma dizisinin 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma yeni bölümde Cenk çok güzel bir sürprizle Azra'yı mutlu ediyor. İkili romantik anlar yaşarken diğer tarafta ise işler hiç de iyi gitmiyor. Sumru ile Cansu dönülmez bir yola girmek üzere... Öte yandan Mert'in mahkemede Sumru'yu mu yoksa Azra'yı mı seçeceği ise en büyük merak konusu...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra’nın habersizce evden ayrıldığını düşünen Feride çok üzülür. Azra ise bıraktığı mektubu Feride’nin okuduğunu düşünerek onunla bir konuşma yapar. Feride kırgınlığına rağmen Azra’yı anlayışla karşılar ve bağışlar. Cenk de diğer taraftan Azra’nın gidişine alışamamış onu geri döndürmek için ikna etmeye çalışır…

Bu arada Kadir, Feride’nin teklifi üzerine Mert’in vesayet davasını alır. Kadir bu konuyla ilgili konuşmak üzere Cenk ve Azra’nın karşısına bu defa avukat olarak çıkar. Cansu, Kadir’in Melis’le olan arkadaşlığını öğrenir ve Melis’i korumak adına buna engel olmaya çalışır. Azra, mahkemeyi kazanacağı ve Mert’i alacağı umuduyla Sumru’nun tehditlerine boyun eğmeden Cenk’le olan mutlu beraberliğini sürdürür… Mert’le de arasındaki buzlar çözülmeye başlar…