Kişinin kendine uygun bir diyeti uygulaması ile birlikte kısa bir sürede fazla kilolardan uzaklaşmak mümkün olabilir. Son yıllarda birbirinden popüler diyet çeşitleri vardır. Özellikle eliminasyon diyeti sayesinde kilo verilirken pek çok sağlık sorununun da önüne geçilebilir. Genellikle hazımsızlık, şişkinlik ve mide ağrısı yaşayan kişiler eliminasyon diyetini rahat bir şekilde uygulayabilirler.

Eliminasyon Diyeti Listesi: Eliminasyon Diyeti Nasıl Yapılır?

Son yıllarda oldukça popüler olan eliminasyon diyeti kişiye özgü olan verimli bir diyettir. Bu diyet kapsamında kişinin vücudunda olan ve çeşitli rahatsızlıklara yol açan her türlü besinin bulunması hedeflenir. Özellikle vücutta şişkinlik, hazımsızlık ve rahatsızlık yapan bu besinler diyet listesinden de çıkarılır. Bağırsaklarda sindirilemeyen besinler şişkinlik ve alerjiye neden olabilir. O nedenle vücutta hassasiyete sebep olan bu besinler mutlaka diyet listesinden de çıkarılmalıdır.

Eliminasyon diyetine göre bu besinler deneme ve yanılma yöntemine göre tespit edilir. Eliminasyon diyetinin temel mantığı mideye rahatsızlık veren besinlerin diyet listesinden çıkarılmasıdır. Bu sayede hayat boyu vücudu rahatsızlık eden yiyeceklerden de uzak durulması sağlanmaktadır. Eliminasyon diyeti yapılırken de pek çok detaya dikkat edilmesi gerekir.

Eliminasyon diyeti aslına uygun olarak uygulandığında pek çok sağlık sorununa da çözüm bulunabilir. Eliminasyon diyeti listesi şu şekildedir;

Sabah: 1 adet yumurta, bol yeşillik, 50 gr peynir, bir dilim ekmek, 1 fincan çay

Öğle yemeği: Bol yeşillikli karışık kinoa salatası, 150 gram kırmızı et

Akşam yemeği: Bir tabak herhangi bir sebze yemeği, esmer pirinç ile hazırlanan pilav, 1 kase cacık

1 Haftada Kaç Kilo Verilir?

Eliminasyon diyeti doğru bir şekilde uygulandığında hızla kilo verilmesini sağlar. Özellikle de diyet listesindeki her şeye mutlaka uyulması gerekir. Çünkü belli bir beslenme düzeni oluşturulduktan sonra hızlı bir şekilde kilo vermek mümkün olabilir. Buna göre diyette yer alan tüm besinler dikkatli bir şekilde tüketilmelidir.

Bu sayede hızlı kilo vermek sağlanır. Ayrıca diyet sırasında alerji oluşturan besinler de diyet listesinden mutlaka elenmelidir. Çünkü diyette bu amaçlanmaktadır. Eliminasyon diyeti yapılırken günde en az 2,5 litre kadar da su tüketilmelidir. Bu sayede hızlı ve etkili olarak kilo verilmesi sağlanacaktır. Kişiden kişiye bünyeye göre bir hafta içerisinde 5 ile 10 kilo arasında kilo kaybı olabilir. Bu diyet uygulanırken kilo kaybı miktarı kişiden kişiye değişebilir.

Eliminasyon Diyeti İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Eliminasyon diyeti yapılırken alerji duyulan besinler bu diyetten çıkarılmalıdır. Bunun yanı sıra eliminasyon diyeti uygulanmadan önce mutlaka bir kan tahlili yaptırmak gerekir. Bu sayede kan değerleri belirlenir. Ona göre eliminasyon diyetinin uygulanıp uygulanamayacağı belirlenir. İki ve ya üç hafta boyunca eliminasyon diyeti uygulanırken margarin, fasulye, soya, kafein içeren içecekler ve yapay tatlandırıcılar asla tüketilmemelidir. Özellikle buğday ve arpa ürünleri ile gluten içeren besinler de diyet listesinden çıkarılmalıdır. Bu diyet sırasında hazır işlenmiş gıdalardan ve tatlılardan uzak durulması gerekir.

Diyet sırasında turunçgillerin de yenilmesi önerilmez. O nedenle daha sağlıklı sebze ve meyveler tüketilmelidir. Bunun yanı sıra kırmızı et ve ya balık eti de diyet kapsamında tüketilmelidir. Bu diyetin en önemli özelliği bol bol su içilmesidir. Diyet yapılırken gün içerisinde en az 2,5 litre kadar su tüketilmesi önem taşımaktadır.