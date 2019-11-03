Elinde Türk bayrağı, dilinde 'Gündoğdu Marşı'yla bisiklet süren koca yürekli çocuk
Antalya'da bisikletli bir çocuk, elinde Türk bayrağıyla bağıra bağıra 'Gündoğdu Marşı'nı söyledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaklaşık 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, bisikletle sokakta gezdiği sırada elinde Türk bayrağıyla bağıra bağıra 'Gündoğdu Marşı'nı söyledi.
Video, binlerce kişi tarafından beğenildi
O sırada sokakta seyir halindeki otomobildeki sürücü, çocuğun görüntüsünü çekti.
Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla video, binlerce kişi tarafından beğenildi.
Aslı DURAN/ANTALYA (DHA)