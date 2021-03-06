Eline ne geçtiyse pencereden aşağı attı

7'nci kattaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ünal O., henüz bilinmeyen nedenle pencereden ve balkondan eşyalarını atmaya başladı. Evde bulunan masa, halı, damacana, vantilatör, tost makinesi, televizyon gibi çok sayıda eşyayı balkondan bahçeye atan Ünal O. için komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı, Ünal O.'dan eylemini sonlandırmasını istedi. Ancak Ünal O. önce şiir okudu, daha sonra cinsel organını gösterip içeriye girdi. Çabalara rağmen aşağıya inmeyen Ünal O., içeriye girip uzun süre çıkmayınca polis olay yerinden ayrıldı.

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Olayın şokunu üzerinden atamayan komşuları, aynı eylemi sürekli tekrarladığını belirterek, Ünal O.'dan şikayetçi oldu.

DHA