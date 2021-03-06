Türkiye Eline ne geçtiyse pencereden aşağı attı

Eline ne geçtiyse pencereden aşağı attı

Türkiye

Eline ne geçtiyse pencereden aşağı attı

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu ifade edilen 61 yaşındaki Ünal O. isimli kişi dairesinin pencere ve balkonundan eline geçen halı, damacana, çaydanlık, televizyon gibi eşyaları attı. Komşuları Ünal O. hakkında şikayette bulundu.

06 Mart 2021, Cumartesi 14:52 Son Güncelleme:
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7'nci kattaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ünal O., henüz bilinmeyen nedenle pencereden ve balkondan eşyalarını atmaya başladı. Evde bulunan masa, halı, damacana, vantilatör, tost makinesi, televizyon gibi çok sayıda eşyayı balkondan bahçeye atan Ünal O. için komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı, Ünal O.'dan eylemini sonlandırmasını istedi. Ancak Ünal O. önce şiir okudu, daha sonra cinsel organını gösterip içeriye girdi. Çabalara rağmen aşağıya inmeyen Ünal O., içeriye girip uzun süre çıkmayınca polis olay yerinden ayrıldı.


Olayın şokunu üzerinden atamayan komşuları, aynı eylemi sürekli tekrarladığını belirterek, Ünal O.'dan şikayetçi oldu.

DHA

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