Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Kudret K., elini kıyma makinesine kaptırdı. Elini kıyma makinesine kaptıran kasabın feryadını duyan diğer vatandaşlar yardıma koşarak, makineyi durdurdu.

MAKİNEYLE BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve SAKTİM ekipleri, kasabın elini kurtarmak için seferber oldu. Yaralı kasap makineyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kudret K., için itfaiye ekipleri sağlık ekipleriyle birlikte ameliyata girdi. Çalışmalar sonucu kasabın eli et makinesinden çıkarıldı. Yaralı kasabın parmaklarının büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi.

SAKARYA (İHA)