Elisabeth Mas: O kadının adını duymak istemiyorum

Müge Dağıstanlı

Muged77@gmail.com

İş insanı Caner Karaloğlu 2017’de evlendiği İspanyol model Elisabeth Masile2 018’de yollarını ayırmıştı.

Elisabeth Mas kızları Mia’yı alıp ülkesine dönmüş, Caner Karaloğlu da bu arada Tuba Ünsal ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çiftin boşanma davası velayet, nafaka, tazminat konularında anlaşamadıkları için devam ediyor.

Elisabeth Mas ile Tuba Ünsal’ın iki ay önce Tarabya’da bir lokantada saç başa kavga etmeleri, ardından uzaklaştırma kararı çıkartmaları davanın uzamasına neden oldu.

Elisabeth Mas önceki akşam Arnavutköy’deki bir kulübünden çıkarken görüntülendi.

“Canım acıyor”

Elisabeth Mas “Tuba Ünsal ile olan kavgadan sonra eşiniz Caner Bey’le görüştünüz mü?” sorusuna şu tepkiyi verdi: “Kesinlikle hayır! Bir araya gelmedik, görüşmedik. O kadın hakkında konuşmak, yorum yapmak istemiyorum. Hatta mümkünse adını duymak istemiyorum.”

Aynı dakikalarda Antalya Film Festivali’nde kırmızı halıda poz veren Tuba Ünsal da bu konudaki soruyu duymazdan geldi. Ardından “Bu konuyu kapatalım. Üzerine tek kelime dahi etmek istemiyorum. Canım acıyor. Olay yargıda” dedi. Tuba Ünsal ile Caner Karaloğlu’nun ilişkisi devam ediyor.

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