Magazin Elisabeth Mas Vall şikayetinden vazgeçti; Tuba Ünsal'ın yargılandığı dava düştü

Elisabeth Mas Vall şikayetinden vazgeçti; Tuba Ünsal'ın yargılandığı dava düştü

Magazin

Elisabeth Mas Vall şikayetinden vazgeçti; Tuba Ünsal'ın yargılandığı dava düştü

İspanyol model Elisabeth Mas Vall'ı karşılaştıkları mekanda darp ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Tuba Ünsal hakkında açılan dava düştü. Elisabeth Mas Vall'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine, mahkemede davanın düşürülmesine karar verdi.

30 Mart 2021, Salı 16:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraflar katılmadı. Müştekinin şikayetinden vazgeçtiği, sanık Tuba Ünsal'ın da bu durumu kabul ettiğine dair mahkemeye dilekçe sunduğu belirtildi. Duruşma savcısı da davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme de Elisabeth Mas Vall'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine davanın düşürülmesine karar verdi. 

DAVANIN GEÇMİŞİ

Müşteki Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu'nun kendisini Tuba Ünsal ile aldattığını iddia etmişti. Müşteki bir süre önce restoranda Tuba Ünsal ve eski eşi ile karşılaştıktan sonra Tuba Ünsal ve eski eşinin kendisini darp ettiğini öne sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tuba Ünsal'ın "Yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapsi isteniyordu.Öte yandan daha önce mahkeme duruşmaya katılmayan Tuba Ünsal hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.

DHA/ BÜŞRA ÇOBAN

İlgili Haberler
'Elisabeth Mas, beni ölümle tehdit etti' demişti! Tuba Ünsal şikayetinden vazgeçtiTuba Ünsal, Elisabeth Mas Vall hakkındaki şikâyetinden vazgeçti


Yazarlarımızdan
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Filiz Özkol
30 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Sorumsuz nişanlım evlenince düzelir mi?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
29 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
29 Mart haftasına astrolojik bakış: Verimli hafta
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Törenlerin kadroluları
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Funda Duru
Kalben: Kanunlar, gelenek ve kültür karşısında herkesin eşit olduğu bir düzende yaşamak istiyorum
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
İçten içe öldüren tehlike: Karaciğer Yağlanması
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merve Özbey kızı Elif Özüm'e kavuştuğu anı paylaştı