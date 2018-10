Elite’nin dünya prömiyeri dün gece Madrid’te gerçekleştirildi

Elite’nin kendisi için de bir okul niteliğinde olduğunu belirten yönetmen Dani de la Orden, diziyle ilgili şunları söyledi: “Tutkulu, duygusal ve aynı zamanda lise çağındaki gençlerin gözünden baktığımızda çözebileceğimiz karanlık temalı bir dizi çektiğimizi düşünüyorum. Gençleri anlatırken onlara tepeden bakmak yerine dizideki kahramanların sınavlardan, aşktan, partilerden çok daha fazlası olduğunu göstermek istedik. Bu insanların iç dünyaları düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve “yetişkin”, bu durumu diziye de yansıtmayı başardığımızı düşünüyorum. Élite yargılamıyor, bir tezi savunacak fonksiyonel karakterler üzeirnden ilerlemiyor: Élite bize yeni bir dünyayı gösterirken, oraya ait kişileri, ister iyi ister kötü, nasıl olurlarsa olsunlar anlamamızı sağlıyor. Dilerim izleyen herkes bizim çekim aşamasında aldığımız keyfi alabilir.”

ELİTE HAKKINDA

La Casa de Papel'in başrol oyuncularından María Pedraza, Miguel Herrán ve Jaime Lorente'yi tekrar bir araya getiren dizinin kadrosunda ayrıca Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Arón Piper (15 Years and One Day), Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) ve Omar Ayuso bulunuyor. Meksika'nın en ünlü aktris ve şarkıcılarından Danna Paola (Dare to Dream) da kadroda yer alan önemli isimlerden.

Elitlerin çocuklarını gönderdiği Las Encinas, İspanya'nın en iyi ve en seçkin okuludur. Okullarının bir depremde yıkılmasının ve yerel meclisin öğrencileri bölgedeki diğer okullara dağıtmasının ardından, işçi sınıfından üç çocuk da Las Encinas'a kabul edilir. İlk başta çok şanslı olduklarını düşünseler de aslında durum tam tersidir.

Her şeye sahip olanlar ile kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar arasındaki çatışmanın bir cinayetle sonuçlanmasının ardından olaylar peşi sıra gelişir. Peki işlenen suçun arkasında kim vardır?

Carlos Montero (El comisario, The Time in Between ve Physical or Chemical'ın yaratıcısı) ve Darío Madrona (Génesis, La chica de ayer ve başarılı dizi The Protected'ın yaratıcılarından) gibi önde gelen iki İspanyol senaristin imzasını taşıyan Élite'nin yönetmenliğini Ramón Salazar (Sunday’s Illness, Three Steps Above Heaven) ve Dani de la Orden (El Mejor Verano de mi vida, Party Town) üstleniyor. 8 bölümü de 4K çekilen dizinin yürütücü yapımcısı ise Zeta Audiovisual (Ahora o Nunca, Three Steps Above Heaven (Aşka Yükseliş), I Want You (Sensiz Olmaz).