Minik yavrunuz için Eliz isminin anlamı nedir? Eliz ismi ne anlama gelir, sorusunu soruyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Eliz ismi hem kız hem de erkeklere verilen hitabı en güzel isimlerden biri arasında yer alıyor. Ancak her ne kadar unisex bir isim olarak geçse de ülkemizde en çok Eliz ismi kız çocuklarına veriliyor. Eliz isminin anlamı nedir sorusunun cevabını merak edenlere işte Eliz isminin anlamı.

Eliz isminin anlamı nedir? Eliz ismi ne anlama gelir?

1- Emir Veren Prenses, Cennetteki En Büyük Meyva Ağacı.

2- Bir Şeye Duyulan İçsel Eğilim; Birinden Yerine Getirilmesi İstenilen Şey

3- Sıçrama.

4- Çifte, tekme

5- El izi

Eliz isminin özellikleri nelerdir?

Bu insanlar öfkelidir. Sevmedikleri insanı hırpalamaktan haz duyarlar.iş yaşamında oldukça başarılıdırlar. Hırslıdırlar itirazlar onları durduramaz aksine daha fazla şevke sebep olur.Özel hayatlarında sevdikleri insanlara karşı ruhen daha yakındırlar.

Olumlu yönleri

Yaptığı işe önem veren, tutumlu, esnek, zeki, mantıklı davranan, gerçekçi, yetenekli, disiplinli, mükemmeliyetçi, titiz, düzenli, çevresinden takdir bekleyen, amacına düşkün, sabırlı, sağlığına önem veren, el Becerilerisi yüksek, analitik düşünce yeteneğine sahip, prensipli, çalışkan, detayları görebilen, yardım sever, pratik zekalı, anlayışlı

Olumsuz yönleri

Eleştirilerden hoşlanmayan, aşırı gururlu, aşırı hırslı, geri planda kalamayan, hep ön planda olmak isteyen







