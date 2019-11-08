Eliz Sakuçoğlu: Dekoltemi çekin
Özel hayatıyla sürekli gündemde olan Eliz Sakuçoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
City's AVM'de mağazaları dolaşan Eliz Şakuçoğlu, derin sırt dekolteli kıyafeti ile tüm bakışları üzerine topladı.
'Yerinizde olsam dekoltemi çekerdim'
35 yaşındaki güzel, gazetecilerin kendisini çektiği sırada “Yerinizde olsam sırt dekoltemi çekerdim” dedi.
'Çok mutluyum'
Ünlü stil danışmanı, DJ sevgilisi Semih Ergün hakkında, “Çok mutluyum. İlişkimiz çok güzel gidiyor” şeklinde konuştu.