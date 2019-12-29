Eliz Sakuçoğlu hayatını bir gecede sildi
Eliz Sakuçoğlu sosyal medyada gece yarısı temizliği yaptı. Sevgilisinin fotoğrafları da dahil 1200'e yakın fotoraf sildi.
Eliz Sakuçoğlu’nun Instagram sayfasını 269 bin kişi takip ediyor. Paylaşımlarına yorum ve beğeni yağan Eliz Sakuçoğlu, cuma akşamı sosyal medyada temizlik yaptı. 1200’e yakın fotoğrafı bir gecede sildi. Buna 8 aydır aşk yaşadığı Semih Ergün ile olan tüm kareleri de dahil.
Nedenini açıklamadı
Eliz Sakuçoğlu sayfasında sadece kendine ait iki fotoğraf bıraktı ve radikal kararının nedenini açıklamadı.