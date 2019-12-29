Eliz Sakuçoğlu hayatını bir gecede sildi

Eliz Sakuçoğlu’nun Instagram sayfasını 269 bin kişi takip ediyor. Paylaşımlarına yorum ve beğeni yağan Eliz Sakuçoğlu, cuma akşamı sosyal medyada temizlik yaptı. 1200’e yakın fotoğrafı bir gecede sildi. Buna 8 aydır aşk yaşadığı Semih Ergün ile olan tüm kareleri de dahil.

Nedenini açıklamadı

Eliz Sakuçoğlu sayfasında sadece kendine ait iki fotoğraf bıraktı ve radikal kararının nedenini açıklamadı.