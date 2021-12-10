Eljif Elmas, Çağlar Söyüncü'yü üzdü!
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Napoli, Leicester City'yi 3-2 mağlup ederek ikinci olarak bir üst tura adını yazdırdı.
10 Aralık 2021, Cuma 00:36 Son Güncelleme:
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Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadelede Napoli, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'yi 3-2 yendi.
Mücadele iki gol birden atan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas yıldızlaşırken İtalyan ekibinin diğer golü Ounas'tan geldi.
Leicester'ın gollerini ise Evans ve Dewsbury-Hall kaydetti.
Müsabakayı 3-2 kazanan Napoli puanını 10 yaparak averajla 2. sırada yer aldı. İtalyan ekibi, Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kaldı.
Grupta 8 puanla 3. sırada kalan Leicester City ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
Öte yandan Çağlar Söyüncü Leicester City'de 90 dakika forma giydi.