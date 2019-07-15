Eljif Elmas resmen gidiyor... Avrupa’dan pek çok takımın radarında olan 19 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için Napoli elini çabuk tutarken, italyan ekibinin yöneticileri geçen hafta istanbul’a gelmişti.

Sportif direktör Comolli ile masaya oturan italyanlar, son olarak teklifi 18 milyon Euro’ya yükseltti ve taraflar anlaşma sağladı.

Bu rakamın içinde bir takım bonusların yer aldığı öğrenilirken, artık ödeme planı üzerinde görüşülüyor. Eljif Elmas da bavullarını topluyor. italya’ya gitmek için gün sayan genç futbolcu için hafta içinde resmi açıklamının yapılması bekleniyor.

YILDIZ YAĞACAK

Şu ana kadar Max Kruse, Rodrigues, Vedat Muriç başta olmak üzere önemli transferleri bitiren Fenerbahçe’de, Eljif’ten gelecek parayla birlikte yıldız takviyeleri hızlandırılacak.

Taraftarların gözü Kolarov, Konoplyanka, Kjaer gibi isimlerde.