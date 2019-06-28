Eljif Elmas sıkıntısı! Hala yok...

Uzun süredir Fenerbahçe’de transferin gündeminde yer alan oyuncuların başında Eljif Elmas geliyor.

Sarı-Lacivertliler’in, iyi bir paraya satarak yapılacak transferler için kaynak yaratmak istediği Eljif’in ismi şu ana kadar İspanya’dan Atletico Madrid, İtalya’dan İnter ve Napoli, İngiltere’den Tottenham ve Almanya’dan Dortmund için geçti.

Konuşulan rakamlar 20 milyon Euro civarında olurken, kulübe henüz ulaşan bir resmi teklif olmadığı bildirildi.