Fenerbahçe’nin genç yeteneği Eljif Elmas, sahadaki en yüksek pas isabetine sahip isimlerin başında geldi.

19 yaşındaki futbolcu, 90 dakikayı yüzde 91.4’lük pas isabetiyle tamamladı. 10 kez ikili mücadele kazanan, 5 kez de kaybeden Makedon orta saha oyuncusu, Fenerbahçe’nin en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar da maç sonunda Eljif’i tribünlere çağırarak, ortaya koyduğu mücadeleden dolayı destek verdi.