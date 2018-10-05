Eljif Elmas'la tam isabet!
Fenerbahçe’nin genç yeteneği Eljif Elmas, sahadaki en yüksek pas isabetine sahip isimlerin başında geldi.
Fenerbahçe’nin genç yeteneği Eljif Elmas, sahadaki en yüksek pas isabetine sahip isimlerin başında geldi.
19 yaşındaki futbolcu, 90 dakikayı yüzde 91.4’lük pas isabetiyle tamamladı. 10 kez ikili mücadele kazanan, 5 kez de kaybeden Makedon orta saha oyuncusu, Fenerbahçe’nin en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.
Sarı-Lacivertli taraftarlar da maç sonunda Eljif’i tribünlere çağırarak, ortaya koyduğu mücadeleden dolayı destek verdi.