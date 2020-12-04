Etkinlik Rehberi Eller masada oyunu nasıl oynanır?

Eller masada oyunu nasıl oynanır?

Etkinlik Rehberi

Eller masada oyunu nasıl oynanır?

Eller masada oyunu çocuğunuzun zihin sağlığı açısından oldukça faydalı bir oyundur. Eller masada oyununu öğrenmek için sabırsızlananlara işte cevabımız...

04 Aralık 2020, Cuma 12:27 Son Güncelleme:
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Malzemeler

Düğme / Yaş: 2+

Aranızdan bir ebe seçin. Diğerleriniz düğmeyi masanın altından elden ele geçirin. Ebe olan kişi “Eller masada” dediğinde herkes ellerini, avuçlar aşağı gelecek şekilde, masanın üstüne koysun. Ebe düğmenin kimde olduğunu tahmin etmeye çalışsın. Doğru tahmin ederse elinde düğme olan kişi yeni ebe olur. Bilemezse tekrardan düğme masanın altında dolanır.

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Çocuğunuz düğmeyi takip edeceği için konsantre olmasını gerektirecek bir oyun. Ebe olmadığı zamanlar sıranın kendisine gelmesini bekleyerek oyun kurallarına uymuş olacak. Böylece “kurallı oyunların” kurallarına uyması gerektiğini öğrenmiş olacak.


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