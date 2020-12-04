Eller masada oyunu nasıl oynanır?

Malzemeler

Düğme / Yaş: 2+

Aranızdan bir ebe seçin. Diğerleriniz düğmeyi masanın altından elden ele geçirin. Ebe olan kişi “Eller masada” dediğinde herkes ellerini, avuçlar aşağı gelecek şekilde, masanın üstüne koysun. Ebe düğmenin kimde olduğunu tahmin etmeye çalışsın. Doğru tahmin ederse elinde düğme olan kişi yeni ebe olur. Bilemezse tekrardan düğme masanın altında dolanır.

Çocuğunuz düğmeyi takip edeceği için konsantre olmasını gerektirecek bir oyun. Ebe olmadığı zamanlar sıranın kendisine gelmesini bekleyerek oyun kurallarına uymuş olacak. Böylece “kurallı oyunların” kurallarına uyması gerektiğini öğrenmiş olacak.





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