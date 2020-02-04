Dünya Elleri çamurluğa sıkıştı, ayak parmaklarıyla ambulansı aradı

Elleri çamurluğa sıkıştı, ayak parmaklarıyla ambulansı aradı

Dünya

Elleri çamurluğa sıkıştı, ayak parmaklarıyla ambulansı aradı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde lastik değiştirirken elleri çamurluğa sıkışan sürücü ayak parmaklarıyla ambulansı arayarak kurtuldu.

04 Şubat 2020, Salı 16:42 Son Güncelleme:
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Colleton County İtfaiye Müdürlüğü'ne göre, adı açıklanmayan 54 yaşındaki Kuzey Carolinalı sürücü, otobanda ön lastiklerinden biri patlayınca arabasını emniyet şeridine çekti. Patlak lastiği çıkarıp yedek lastiği takarken kriko kayınca iki eli birden çamurluğa sıkışan sürücü, acı içinde ayakkabılarından birini çıkardı ve sayısız başarısız denemeden sonra 35 dakikada 911'i aradı. İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için önce yedek lastiğin havasını indirdi. Fakat lastik inince araba da düştü. Bunun üzerine kompresörlü kriko kullanıldı ve sürücü kurtarıldı. El ve parmakları ciddi şekilde hasar gören sürücü, yerel bir hastanede tedavi altına alındı.

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