Ellerinizi mutlaka yıkamanız gereken 8 durum

Kalabalık ve toplu yaşanan ortamlarda, başta grip olmak üzere Hepatit-A gibi bulaşıcı hastalıklar, yıkanmayan eller sebebiyle hızla yayılabiliyor. Düzenli el yıkama alışkanlığı kazanmak ve el hijyeni için 30 saniye ayırmak, özellikle toplu taşıma araçlarında hasta kişilerin dokunduğu yerlere temas sonucu geçebilecek hastalıklardan koruyabiliyor.

Çocuğunuzun ellerinden hastalık bulaşmasın

Günlük yaşantıda tüm ihtiyaçları karşılayan eller, pek çok bulaşıcı hastalık taşıyabiliyorç Temiz görünen ellerde bile hastalık yapıcı binlerce mikroorganizma bulunabilir. Grip, sarılık, ishal yapan etkenler, eller aracılığı ile ağza, oradan da vücuda yayılır. Çocuklar, vücut dirençleri daha zayıf olduğu için daha kolay hasta olmaktadır. Özellikle tuvaletten sonra ellerin gerektiği gibi yıkanmaması, okulda çocuklar arasında yapılan silgi, kalem gibi eşyaların alışverişinde bile mikrop transferi olabilir, öksürme ve hapşırma ile bu eşyalara bulaşan hastalık yapıcı mikroplar eller aracılığıyla vücuda alınabilir.

Hastalıklarla elleriniz sayesinde mücadele edin

Birçok enfeksiyon hastalığının kontrolünde kişisel temizlik alışkanlıklarının çok önemli bir yeri bulunuyor. Hastalıklardan korunmada en iyi, en etkili ve en ucuz yöntem ise el yıkama alışkanlığıdır. Küçük yaştan itibaren el yıkama alışkanlığının geliştirilmesi ile hastalıklarla mücadele edilebilir.

Eller özellikle hangi durumlar sonrası yıkanmalı?

Yemekten önce ve yemekten sonra, Tuvaleti kullandıktan sonra, Çiğ et, tavuk, balık ve yumurtaya dokunduktan sonra, Bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra, Hapşırma ve öksürme sırasında, ağzın el ile kapatılması durumunda, Toplu taşıma araçları, para alış verişi, ortak telefon kullanımından sonra; Kedi, köpek ve diğer hayvanlarla el teması sonrası, Okuldan ve işten eve geldikten sonra mutlaka doğru yöntemle elle yıkanmalıdır.

Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?

Eller ılık su ile ıslatılır, sabun ellerin tüm yüzeylerine dağıtılır ve iyice köpürtülür. Bilekler, avuç içleri, parmaklar, parmak araları, el sırtı ve tırnak içleri en az 30 saniye kuvvetlice ovulur. Eller iyice durulanır. Özellikle halka açık ve toplu yerlerde tek kullanımlık havlu kağıt ile eller kurulanır. Kurulamada kullanılan kağıt havlu ile musluk kapatılır ve çöp kutusuna atılır.





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