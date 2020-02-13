Ellerinizi nasıl yıkamalısınız?

Çin'in Hubey eyaletinde son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi. Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206'ya yükseldi. Virüsün bulaşmasında esas olan hijyen ve temas. Gün boyu kullandığımız tek organımız ellerimizin hijyenini su ve sabundan daha iyi koruyacak bir şey yok. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşları, el yıkamanın belli unsurlarına uymak konusunda uyarıyor.

En az 20 saniye

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), koruyucu etkinin tam sağlanması için ellerin su ve sabunla en az 20 saniye yıkanması tavsiyesinde bulunuyor. CDC'ye göre, özellikle 'yemekten önce; sümkürdükten, tuvalete girdikten, öksürdükten ve aksırdıktan sonra' eller mutlaka yıkanmalı. CDC aynı zamanda yemek yapmadan önce ve yemek yaparken de sık sık elleri yıkamanın önemini vurguluyor. Kusan birine yardım ettikten sonra, ishal biriyle ilgilendikten sonra, bir yara ya da kesiğe ilk yardım uyguladıktan sonra, bebeklerin altını değiştirdikten sonra, bir hayvanı sevdikten sonra, hayvan besledikten sonra ve çöp attıktan sonra da ellerin yıkanmasına özen gösterilmeli.

5 adımda el yıkama

CDC'ye göre el yıkamada 5 adım takip edilmeli: 'ıslat, köpürt, ovala, durula ve kurula'. Sabuna uzanmadan önce eller temiz ve akan bir suyla ıslatılmalı. Bir sonraki adım, elleri sabunla birlikle birbirine sürterek ovalamak. Bu işlem sırasında ellerin dışı, parmak araları ve tırnak içleri unutulmamalı. Köpürtme işleminden sonra ellerin en az 20 saniye boyunca ovalanması gerekiyor. CDC, bu süre için kronometreye gerek olmadığını iki kez 'iyi ki doğdun' şarkısını baştan sona söylemenin de yeterli olacağını belirtiyor. Ovalamadan sonra sıra elleri temiz su altında durulamaya geliyor. Kurulama işlemi için ise temiz havlu ve havayla kurulama sistemleri öneriliyor.

Sabun yoksa

Su ve sabunun bulunamadığı durumlarda bakterilerin yok edilmesi için en etkili yöntem, alkol bazlı el dezenfaktanları. Bu dezenfaktanlardan verim alabilmek için en az yüzde 60 alkol içermesi şartı koşuluyor. Dezenfaktanların elin her yerine ulaşabilmesi için jelin, elleri birbiriyle ovulması sırasında tamamen kuruması gerekli. Bu işlemin ideal süresi 20 saniye olarak belirtiliyor.

Neden önemli?

Sık sık yıkanmamış ellerde bakteriler birinden diğerine kolayca geçebiliyor. Özellikle trabzanlar ve masalar bakteri yuvaları olarak tanımlanıyor. Eğer ellerdeyse, el yıkamanın virüsü yok edeceğini savunan Dünya Sağlık Örgütü, su ve sabunla el yıkmanın koronavirüs ve grip gibi solunum yolu hastalıklarının yüzde 16 ila 21 arasında azaldığını belirtiyor. Elleri yıkamak bağışıklık sistemini çökerten ishalli hastalıklar, deri ve yüz enfeksiyonu riskini de yüzde 58 oranında azaltıyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) araştırmasına göre, elleri 'havaalanlarında' doğru şekilde yıkamak, koronavirüs gibi salgın hastalıklara yakalanma riskini yüzde 69 oranında düşürüyor. Araştırmanın yürütücüsü, Prof. Christos Nicolaides havaalanlarındaki yolcuların sadece yüzde 20'sinin temiz ellerle gezdiğini, geriye kalan yüzde 80'nin dokunmayla geçecek hastalıklara neden olan bakterileri taşıdığını ifade ediyor.

Yıkamaktan başka yol yok mu?

Hastalıklardan kaçınmanın elleri yıkamaktan başka yolları da var. CDC'ye göre insanlarla yakın temastan kaçınmak, hastayken evden çıkmamak, aksırıp öksürürken ağzı kağıt mendille kapatmak ve sonrasında çöpe atmak, sık dokunulan eşyaları dezenfekte etmek de birer çözüm olabilir.Dünya Sağlık Örgütü, diğer insanlarla mesafenin en az 91 cm ile sınırlandırılmasını öneriyor. Koronavirüs gibi salgın hastalıklar öksürme ve konuşmayla havaya saçılan parçacıklarla da bulaşabiliyor.