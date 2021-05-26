Elma ağacı (Oyun)

Malzemeler: Çift taraflı bant, elmalar, bir sepet.

NASIL OYNANIR?

Yere çift taraflı bant kullanarak bir ağaç oluşturun. Dallarına elmalar yerleştirin. Çocuğunuzdan bantların oluşturduğu çizgilerden çıkmadan sepetine elmaları doldurmasını isteyin. Dalların sayısını ve mesafelerini arttırarak hatta çocuğunuzdan tek ayak üstünde zıplayarak parkuru bitirmesini ve elmaları toplamasını isteyerek oyunu zorlaştırabilirsiniz!