Şeklinin elma dilimine benzemesi nedeniyle adına elma dilimi patates deniyor. İnce uzun patates kızartmasına kıyasla elma dilimi patates kızartması daha fazla yağ çekiyor. Eğer "elma dilimi patates nasıl kesilir, elma dilimi patates kesmenin püf noktaları" arıyorsanız haberimize bir göz atın.

Elma dilimi patates nasıl kesilir? Elma dilimi patates kesmenin püf noktaları

Orta boy büyüklükteki patatesleri boydan ikiye ayırın. Tekrar yarım ay olacak şekilden boydan ikiye ayırınız. Eğer büyük geldiyse boydan keserek daha da ince boyuta getirebilirsiniz.

Bir kase soğuk suya 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karbonat ekleyiniz. Daha sonra kesilen patatesleri bu karışıma ilave edin ve buzdolabında 1 saat bekletin.

1 saatin sonunda elma dilimlerini çıkartıp kağıt havlu ile kurulayın. Kızgın yağa atın ve dış tarafları sertleşene kadar karıştırmayın.

Kızaran elma dilimi patatesleri kağıt havlu ile sarın ve fazla yağını çekmesini bekleyin. Tuzunu sıcakken eklemeye özen gösterin böylece daha tuzu daha iyi emebilir. Servis ederken isteğe göre baharatla tatlandırabilirsiniz.

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