Elma diyeti listesini uygulayanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Hal böyle olunca elma diyeti listesi ile kilo vermek mümkündür. Bu diyeti deneyenler sürekli olarak kilo vermek isteyen kişilere elma diyetini önermektedirler. Elma diyeti sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlar.

Elma Diyeti Listesi: Elma Diyeti Nasıl Yapılır?

Elma diyeti listesi en hızlı şekilde kilo vermenizi sağlayan diyet listesinden oluşmaktadır. Diyet listesinde yer alan gıdalar metabolizmayı harekete geçirir. Bu şekilde hem hızlı bir şekilde yağ yakmanızı sağlar hem de kilo verme sürecinizi hızlandırır. Özellikle elma diyetini uygularken mutlaka her gün 1 saat boyunca yürüyüş yapmanız gerekmektedir. Yürüyüş yapmanın yanın sıra günde 1.5 litre su da tüketmek gerekir.

Elma kalorisi en az olan meyvelerden bir tanesidir. Hal böyle olunca elma diyeti çoğu kişi tarafından tercih ediliyor. Elma diyeti listesi gün gün şeklindedir. Elma diyeti şu şekilde yapılmaktadır;

İlk Gün

İlk gün elmadan başka hiç bir gıda tüketmemeniz gerekmektedir. Elma diyetinde birinci günde sabah kahvaltı dahil akşam yatana kadar acıktığınız zaman sadece elma tüketmeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra açlık hissiyatınızı azaltmanız açısından bol bol yine su tüketmeniz gerekiyor. Günde en az 1.5 litre olacak şekilde ilk günden elma tüketebilirsiniz.

İkinci Gün

İkinci günde de kahvaltı da yine elma ile başlamanız gerekmektedir. Doyabildiğiniz kadar elma tükettikten sonra öğle yemeği için limon ya da yeşil salata tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra da bir miktar süzme peynir tüketmeniz doğru olacaktır.

İkinci günün akşam yemeğinde ise yine acıktığınızda doyana kadar elma tüketmeniz gerekiyor. Elmadan başka bir şey yememelisiniz.

Üçüncü Gün

Üçüncü gün diyetin en kritik günüdür. Kahvaltı da 1 parça tavuk veya 1 parça et tüketebilirsiniz. Yine bunun yanın da bir dilim elma tüketmeniz gerekiyor. Öğle yemeğinde ise 1 tane salatalık ve havuç tüketmelisiniz. Bunun yanı sıra öğle yemeğinde isteğe bağlı olarak kereviz de tüketebilirsiniz. Akşam yemeğinde ise yine açlık hissiyatınızı azaltmak açısından doyana kadar elma tüketmeniz önemlidir.

Dördüncü Gün

Dördüncü günde elma diyetine vücut artık iyice alışmış olacak. Sabah kahvaltıda yine bir dilim elma veya 1 parça tavuk tüketebilirsiniz. Öğle yemeğinde sebze salatası ve sebze salatasının yanında 100 gram olacak şekilde balık tüketebilirsiniz. Dördüncü günün akşam yemeğinde ise 1 su bardağı olacak şekilde yağsız süt tüketebilirsiniz. 1 yemek kaşığı da yulaf tüketmeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz yulafı süt ile birlikte karıştırarak da yine tüketebilirsiniz.

Beşinci Gün

Diyetin en önemli günüdür. Beşinci günde de yine kahvaltı da 1 elma ile güne başlıyorsunuz. Dilerseniz 1 yumurta ve 1 dilim kepek ekmeği de tüketerek kahvaltınızı bu şekilde geçirebilirsiniz. Öğle yemeğinde ise bir kase salata ve 1 parça ızgara tavuk tüketmeniz yeterlidir.

1 Haftada Kaç Kilo Verilir?

Elma diyeti ile birlikte 1 haftada yaklaşık 5 kilo vermek düzenli bir şekilde uyguladığınızda mümkündür.



