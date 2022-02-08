Birçok uzmanın günlük beslenmede tavsiye ettiği elmanın faydaları saymakla bitmiyor. Peki, elma hangi mevsimde ve ayda yetişir? Elma ne zaman yenir? Elma mevsimini ne zaman?

ELMA HANGİ MEVSİMDE VE AYDA YETİŞİR?

Elma serin ve ılıman iklimlerde yetişen bir meyvedir. Türkiye'de pek çok bölgede yetişebilen bu meyve sonbahar mevsiminde yetişen ve toplanan bir meyve olmaktadır.

Ayrıca elmanın hasat zamanı kabuğunun sertliğine ve daldan kopabilme ve cinsine göre genellikle Eylül ve Ekim aylarında hasat edilmektedir.

ELMA NE ZAMAN YENİR?

Elma sonbahar meyvesi olduğu için hasat zamanı da genel olarak sonbahar aylarında yapılmaktadır. Sonbahar mevsiminde Eylül ve Ekim aylarında hasat edilen elma Ekim, Kasım aylarında tüm market, manav ve tezgahlarda taze bir şekilde bulmak mümkündür. Bu aylar dışında marketlere gelen elmalar soğuk hava depolarından gelen elmalardır.



