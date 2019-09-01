Ağustos sonu ve Eylül ayı genellikle yaz meyve ve sebzelerinin kış için değerlendirilmesiyle geçiyor. Yazın mevsiminde yetişmiş sebze ve meyvelerle kışa hazırlık yapmak oldukça tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. Üstelik mevsiminde toplanan meyvelerle marmelat hazırlamak hem damak tadınızı şenlendirecek hem de sağlıklı beslenmiş olacaksınız. Yumuşamış veya yumuşamaya yüz tutmuş elmalarınızı artık atmanıza gerek yok. yumuşamış elmalarınızdan mükemmel lezzette elma marmaletı hazırlayabilirsiniz. işte elma marmelatı nasıl yapılır diye soranlar için, elma marmelatı tarifi.

Malzemeler

3veya 4 adet elma

Üzerine dilediğiniz miktarda şeker

Ve su

Elma marmelatı nasıl yapılır?

İlk olarak elmalarınızı küp küp doğrayın. Sonrasında içerisine geceden bir miktar şeker ilave edin. Sabah suyunu salan elmaların içerisine 1 kök tarçın ve 2-3 adet karanfil ekleyin.

Elmalar biraz koyulaşıp yumuşamaya başlayınca sıcak bir şekilde rondodan geçirebilirsiniz.

Rondodan geçirdiğiniz elmaları kavanozlara sıcak bir şekilde koyup, ters bir şekilde bekletebilirsiniz.

Kahvaltılara ve çeşitli hamur işi tariflerinde elma marmelatını gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz. Afiyet olsun



