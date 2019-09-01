Elma marmelatı nasıl yapılır?
Kış hazırlıklarının başladığı şu günlerde reçel ve marmelat yapımı internette en çok aranan tarifler arasında yer alıyor. Kışın afiyetle tüetebileceğiniz mevsiminde toplanmış elmalarla enfes lezette elma marmelatı hazırlayabileceksiniz. Elma marmelatı nasıl yapılır sorusunun cevabını merak ediyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz elma marmelatı tarifine göz atabilirsiniz.
Ağustos sonu ve Eylül ayı genellikle yaz meyve ve sebzelerinin kış için değerlendirilmesiyle geçiyor. Yazın mevsiminde yetişmiş sebze ve meyvelerle kışa hazırlık yapmak oldukça tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. Üstelik mevsiminde toplanan meyvelerle marmelat hazırlamak hem damak tadınızı şenlendirecek hem de sağlıklı beslenmiş olacaksınız. Yumuşamış veya yumuşamaya yüz tutmuş elmalarınızı artık atmanıza gerek yok. yumuşamış elmalarınızdan mükemmel lezzette elma marmaletı hazırlayabilirsiniz. işte elma marmelatı nasıl yapılır diye soranlar için, elma marmelatı tarifi.
Malzemeler
3veya 4 adet elma
Üzerine dilediğiniz miktarda şeker
Ve su
Elma marmelatı nasıl yapılır?
İlk olarak elmalarınızı küp küp doğrayın. Sonrasında içerisine geceden bir miktar şeker ilave edin. Sabah suyunu salan elmaların içerisine 1 kök tarçın ve 2-3 adet karanfil ekleyin.
Elmalar biraz koyulaşıp yumuşamaya başlayınca sıcak bir şekilde rondodan geçirebilirsiniz.
Rondodan geçirdiğiniz elmaları kavanozlara sıcak bir şekilde koyup, ters bir şekilde bekletebilirsiniz.
Kahvaltılara ve çeşitli hamur işi tariflerinde elma marmelatını gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz. Afiyet olsun