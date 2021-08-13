Elma reçeli tarifi ve yapılışı: Elma reçeli nasıl yapılır?

Hem kahvaltıda hem de tatlıların yanında kullanabileceğiniz elma reçeli tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, elma reçeli nasıl yapılır? Elme reçeli tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ELMA REÇELİ TARİFİ

Elma reçeli malzemeler

10 doğranmış orta boy elma

5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 çay kaşığı limon tuzu

3 tane karanfil

3 çubuk tarçın

Elma reçeli yapılışı

Tencerede su ve şekeri 5 dakika kaynatın. Elma, tarçın ve karanfil ekleyerek karıştırın. Limon tuzunu da ekledikten sonra kısık ateşte 30 dakika pişirin. Kavanozu ve kapağını kaynar suya sokup çıkarın ve fırında iyice kurutun. Kavanozlar ve reçel sıcakken reçelleri kavanozlara doldurarak kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin.



