Elma reçeli tarifi ve yapılışı: Elma reçeli nasıl yapılır?
Kahvaltıların vazgeçilmezi olan reçel, elma reçeli olunca daha da lezzetli hale geliyor. Peki, elma reçeli nasıl yapılır? Kaç dakikada pişirilir? Her lokmasında ayrı lezzet bulabileceğiniz elma reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
13 Ağustos 2021, Cuma 15:50 Son Güncelleme:
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Hem kahvaltıda hem de tatlıların yanında kullanabileceğiniz elma reçeli tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, elma reçeli nasıl yapılır? Elme reçeli tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
ELMA REÇELİ TARİFİ
Elma reçeli malzemeler
- 10 doğranmış orta boy elma
- 5 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
- 1 çay kaşığı limon tuzu
- 3 tane karanfil
- 3 çubuk tarçın
Tencerede su ve şekeri 5 dakika kaynatın. Elma, tarçın ve karanfil ekleyerek karıştırın. Limon tuzunu da ekledikten sonra kısık ateşte 30 dakika pişirin. Kavanozu ve kapağını kaynar suya sokup çıkarın ve fırında iyice kurutun. Kavanozlar ve reçel sıcakken reçelleri kavanozlara doldurarak kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin.
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