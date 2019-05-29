Elma taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Dün öğlen saatlerinde Mehmet Yıldız idaresindeki elma yüklü TIR, Çobanpınar mevkisinde şarampole devrildi.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR'da sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Abdullah Kıldı ise Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldız’ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırılırken Kıldı, ilk müdahalesinin ardından Isparta’ya sevk edildi.

AA