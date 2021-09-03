Elmaları sayıyorum

MALZEMELER

Renkli kartonlar, makas, yapıştırıcı ve kalem. Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak kartonlar üzerine ağaç gövdesi ve ağacın üst kısmını oluşturacak yaprak kısımlarını çizip kesiniz. Fakat birer tane değil birkaç tane oluşturmayı unutmayınız. Şimdi ise karton üzerine farklı sayılar yazıp kesiniz. Bu kestiğiniz sayıları ağaç gövdelerinin alt kısımlarına yapıştırınız. Sonrasında renkli kartonlar üzerine minik elmalar çizip kesiniz. Elmaları masanın bir kenarına koyup ağaçları da masanın diğer kenarına koyunuz. Çocuğunuzdan gövdelerde yazan sayı kadar ağaçlara elmaları yapıştırmasını isteyiniz.