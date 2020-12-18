Gelinim Mutfakta elmalı crumble tarifi

Elma ile yapılan enfes tatlılar arasında yer alan elmalı crumble tarifi, evde yapılabilen enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için elmalı crumble tarifi arıyor ya da elmalı crumble nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Elmalı crumble tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktası...

Elmalı crumble tarifi

Elmalı crumble malzemeler

4 elma

Yarım limonun suyu

1.5 çay bardağı şeker

Yarım tatlı kaşığı tarçın

1 paket vanilya

Hamur için

125 gram tereyağı (küp doğranmış)

1 + 1/4 su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay bardağı esmer şeker

1 tutam tuz

Elmalı crumble yapılışı

Elmaların kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayın ve geniş bir kaba alın. Limon suyu ekleyip harmanlayın. Şeker, vanilya, tarçın ilave edip iyice karıştırdıktan sonra fırın kabına yayın. Hamur için tereyağı, un, şeker, tuzu mutfak robotunda kısa aralıklarla çalıştırarak kırıntı kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Hamur parçalarını elmaların üzerine yayın. 190 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.



