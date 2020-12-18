Yemek Gelinim Mutfakta elmalı crumble tarifi

Gelinim Mutfakta elmalı crumble tarifi

Yemek

Gelinim Mutfakta elmalı crumble tarifi

Hafta için her gün Kanal D ekranlarında yer alan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün elmalı crumble yaptılar. Ekran başında izleyen seyirciler ise elmalı crumble nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz elmalı crumble tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktası...

18 Aralık 2020, Cuma 15:01 Son Güncelleme:
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Elma ile yapılan enfes tatlılar arasında yer alan elmalı crumble tarifi, evde yapılabilen enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için elmalı crumble tarifi arıyor ya da elmalı crumble nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Elmalı crumble tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktası...

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Elmalı crumble tarifi

Elmalı crumble malzemeler

  • 4 elma
  • Yarım limonun suyu
  • 1.5 çay bardağı şeker
  • Yarım tatlı kaşığı tarçın
  • 1 paket vanilya

Hamur için

  • 125 gram tereyağı (küp doğranmış)
  • 1 + 1/4 su bardağı un
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı esmer şeker
  • 1 tutam tuz

Elmalı crumble yapılışı

Elmaların kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayın ve geniş bir kaba alın. Limon suyu ekleyip harmanlayın. Şeker, vanilya, tarçın ilave edip iyice karıştırdıktan sonra fırın kabına yayın. Hamur için tereyağı, un, şeker, tuzu mutfak robotunda kısa aralıklarla çalıştırarak kırıntı kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Hamur parçalarını elmaların üzerine yayın. 190 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. 

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