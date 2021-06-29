Bir anda Türkiye’nin konuştuğu konu haline gelen Elmalı davasında, 10 yaşındaki erkek çocuğu ve 7 yaşındaki kız kardeşinin annesi ve üvey babası tarafından cinsel istismara uğradıkları iddia edilmişti. Dava kapsamında tutuklanan sanıklar, tahliye olunca binlerce Twitter kullanıcısı olaya tepkilerini Elmalı davası etiketiyle dile getirdi….

ELMALI DAVASI NEDİR?

Kamuoyunda Elmalı davası olarak bilenen olayda, 7 yaşındaki bir kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyinin anneleri ve üvey babaları tarafından cinsel istismara uğradıkları iddia edilmiş, adı geçen şahıslar, tutuklanmıştı.

ELMALI DAVASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Balıkesir'de yaşayan çocukların babaannesi G.S., savcılığa giderek ihbarda bulundu ve olay ilk olarak bu şekilde ortaya çıktı.

Babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki çocuğun anneleri ve eski gelini Merve A. ile kadının erkek arkadaşı Rahmi A.’nın, torunlarına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti ve her iki sanıktan da şikâyetçi oldu.

Şikayetin ardından çocuklar koruma altına alınırken, üvey babalarının ve başka iki kişinin daha kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı. Çocukların iddiaları, adli tıp raporuyla da kanıtlandı.

Savcılık tarafından ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvuruldu. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak A., F., M. ve M. ismindeki erkeklerle de ilişkisi olduğunu dile getirerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri A., F. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu kaydetti.

G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili olarak annesi, üvey babası ve dayısı S.'den şikâyetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini dile getirdiği öğrenilmişti. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü aktarmıştı.

Ağabey İ.E.G. ise savcıya verdiği ifadesinde anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süre içinde oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü dile getirmişti. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu da aktarmıştı.

6 yaşındaki küçük kız ile 9 yaşındaki ağabeyi, yaptıkları çizimlerle de olayı anlatmaya çalıştı. Bu çizimler de soruşturma dosyasına dâhil edilirken, soruşturma kapsamında anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Üçüncü duruşmada suçlamaları kabul etmeyen anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki toplayan konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada;

"Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır. 05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz." İfadeleri kullanıldı.