Elmalı davası soruları! Bu cevaplar merak ediliyor
Türkiye’nin günlerce konuştuğu Elmalı davasında karar açıklandı. İki kardeşin, cinsel istismar ve eziyete uğradığı iddiasıyla başlayan davada anne, üvey baba ve dayı beraat etti. Eldeki delilleri yetersiz bulan mahkemenin kararı geride birçok soru bıraktı.
16 Kasım 2021, Salı 09:06 Son Güncelleme:
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Balıkesir’de geçen yıl haziranda savcılığa giden babaanne Günay Soytok, o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve Akman ve onun eşi Rahmi Akman’dan şikayetçi oldu. Ana sınıfına giden küçük kız G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.’nin ifadeleri alındı. Çocuklar istismarı doğrulayarak, yaşadıklarını çizerek anlattı. Resimler kamuoyunda bomba etkisi yarattı.
70 YIL HAPSİ İSTENDİ
Antalya Elmalı Ağır Ceza’da 10 aydır görülen davanın dünkü duruşması hararetli geçti. Tutuksuz yargılanan anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman’ın 70’er yıl, çocuk yaştaki dayı S.C.G.’nin ise 30 yıl hapsi istendi. Ancak bilirkişi raporları olay çizimlerin babanne Günay Soytok’un yönlendirmesi olduğu yönündeydi. Adli tıp raporları da cinsel istismarı tam olarak kanıtlamıyordu. Mahkeme, beraat kararı verdi.
BABANNEYİ SUÇLUYORLAR
Anne Merve Akman ve üvey baba Rahmi Akman, her şeyin babaanne Günay Soytok'un başının altından çıktığını, çocuklara zorla çizim yaptırıldığı ve yalan söylettirildiğini öne sürüyor.
BU CEVAPLAR MERAK EDİLİYOR
- Bilirkişi olan Uzman Psikolog Deniz Karasapan'ın raporuna göre babaanne Günay Soytok'ta 'Munchausen by Proxy' sendromu (çocukta var olmayan bir hastalığı varmış gibi göstermek) var. Bu tanıya göre olayları uydurduğu iddia edilen babaanne Günay Soytok iftiradan yargılanacak mı?
- Çocukların ifadesi alınırken çizdiği bazı resimler vardı. Bilirkişi raporunda çocukların bu resimleri de babaannenin yönlendirmesiyle çizmiş olabilecekleri belirtildi. Gizli kalması gereken bu resimleri kimler ifşa etti?
- Velayeti babada olan erkek çocuk ile velayeti annede olan kız kardeşi bir süredir devlet korumasında. Şimdi çocuklar kime verilecek?
- Ocak ayında başlayan dava sosyal medyada haziranda patladı. Bunda Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği'nin (UCİM) etkisi var. Anne ve babanın linç edilmesine neden olan bu paylaşımlardan UCİM sorumlu tutulacak mı?