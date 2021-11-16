Elmalı davası soruları! Bu cevaplar merak ediliyor

Balıkesir’de geçen yıl haziranda savcılığa giden babaanne Günay Soytok, o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve Akman ve onun eşi Rahmi Akman’dan şikayetçi oldu. Ana sınıfına giden küçük kız G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.’nin ifadeleri alındı. Çocuklar istismarı doğrulayarak, yaşadıklarını çizerek anlattı. Resimler kamuoyunda bomba etkisi yarattı.

70 YIL HAPSİ İSTENDİ

Antalya Elmalı Ağır Ceza’da 10 aydır görülen davanın dünkü duruşması hararetli geçti. Tutuksuz yargılanan anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman’ın 70’er yıl, çocuk yaştaki dayı S.C.G.’nin ise 30 yıl hapsi istendi. Ancak bilirkişi raporları olay çizimlerin babanne Günay Soytok’un yönlendirmesi olduğu yönündeydi. Adli tıp raporları da cinsel istismarı tam olarak kanıtlamıyordu. Mahkeme, beraat kararı verdi.









BABANNEYİ SUÇLUYORLAR

Anne Merve Akman ve üvey baba Rahmi Akman, her şeyin babaanne Günay Soytok'un başının altından çıktığını, çocuklara zorla çizim yaptırıldığı ve yalan söylettirildiğini öne sürüyor.

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