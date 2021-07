Munchausen by proxy sendromu, büyük tepkilere yol açan Elmalı davasında adının geçmesinin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkçede Vekaleten hastalık olarak da bilinen Munchausen by proxy sendromu, psikolojik rahatsızlıklar listesinde yer alıyor. İşte, Munchausen by proxy sendromu (Vekaleten Hastalık) belirtileri ve hastalık hakkında bazı bilgiler…

ELMALI DAVASINDA GEÇEN MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMU NEDİR?

Munchausen sendromu ilk defa 1951 yılında hastane hastane dolaşarak hastalık hikayeleri uyduran ve kendilerine ihtiyaç olmadığı halde cerrahi operasyonlar uygulanmasına izin veren bir grup hastayı sınıflandırmak için kullanılmıştır. Sendroma adını, Baron Karl von Munchausen 18. yüzyılda yaşayan, savaştan dönmesinin ardından kendi uydurduğu hikayelerle daha da ilginç hale getirdiği maceralarını anlatan eski bir süvari subayından almıştır.

"Munchausen Sendromu" olarak tanımlanan durumda hasta, hastaneye veya acil servise sıklıkla klinik belirtilerle desteklenen uydurma bir öykü ile gelir. Hasta herhangi bir sonuç elde edemeden hastaneden ayrılır ve aynı tablo sık sık tekrarlanır.

Munchausen by proxy sendromu (MBPS) ise özel bir çocuk istismarı çeşididir. Bu sendromda, çocuğun ailesi ya da bakımıyla ilgilenen kişi, çocukta bir hastalık varmış gibi davranmakta veya hastalık yaratmakta ve "hasta" çocuğu sık sık doktora götürmektedir.

Sonuçta, laboratuvar testleri tıbbi öykü, ya da hastalığın gerçek nedeni değişmekte ya da tıbbi tedavi nedeniyle yaralar oluşmaktadır. Bazı olgularda ise anne doğrudan ilaç verme, zehirleme gibi zararlı eyleme neden olabilmektedir

Yapılan bir araştırmada en sık kullanılan ilaçların opiadlar (morfin türevleri) ve antikonvülsanlar olduğu saptanmıştır. Yayımlanan olgularda bazı ailelerin balarısı ya da eşek arısı gibi böceklerle çocuklarını sokturdukları bildirilmiştir.

Bu sendrom, "tıbba meydan okuma" olarak da değerlendirilmektedir.

Munchausen by proxy sendromunda bildirilen kurbanların yaşları birkaç hafta ile 11 yaş arasında değişiklik göstermektedir. Bir çalışmada ortalama tanı yaşının 3,25 olduğu, olası ölüm oranının yüzde 9-10 arasında değiştiği bildirilmiştir.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.