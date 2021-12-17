Çay ve kahve keyiflerinize lezzet katacak elmalı güveç tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, elmalı güveç nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız elmalı güveç tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

ELMALI GÜVEÇ TARİFİ

Elmalı güveç malzemeler

Tabanı için;

6 adet orta boy elma

6 yemek kaşığı toz şeker

1/2 çay kaşığı toz tarçın

Kek için;

4 yemek kaşığı yumuşak tereyağı

8 silme yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı sıcak su

2 adet orta boy yumurta

12 silme yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Süslemek için;

1 adet elma

2 yemek kaşığı toz şeker

Karamel için;

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için ;

1 yemek kaşığı pudra şekeri

ELMALI GÜVEÇ YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup ufak küpler halinde doğrayın ve toz şekerle birlikte orta ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Elmalarınız çok kuru olursa az miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Tarçını da ekleyip elmaları ocaktan alın.

Kek harcı için derin bir kap içerisinde tereyağı ve şekeri çırpın. Karışıma sıcak suyu da ekleyip köpük halini alana kadar çırpmaya devam edin.

Yumurtaları da ekleyip tamamen kabarık ve homojen bir hal alınca karışıma vanilya, kabartma tozu ve azar azar un ekleyip koyu ve akışkan olmayan bir harç elde edin.

Elmalı karışımı güveçlerin tabanına paylaştırın üstlerini kapatacak şekilde kek harcıyla kaplayın ve düzleştirin.

Süslemek için başka bir elmadan ince dilimler kesin ve kek harcının üzerine yelpaze gibi yerleştirip, bastırın ve üzerine hafifçe şeker serpin.

Güveçleri önceden 180 derecede ısıtılmış fanlı fırında 20 dakika pişirin.

Fırından çıkan kekleri hafifçe dinlendirip ılık ya da sıcak olarak servis edebilirsiniz.



