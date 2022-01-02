Çay ve kahve keyfinize lezzet katacak elmalı ıslak kurabiye tarifi, tadına doyamayacağınız nefis bir kurabiye. Peki, elmalı ıslak kurabiye nasıl yapılır? Yedikçe yedirten ve tadına doyum olmayan elmalı ıslak kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ELMALI ISLAK KURABİYE TARİFİ

Elmalı ıslak kurabiye malzemeler

Hamuru için;

150 gram margarin veya tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

3 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

4 su bardağı un

İç harcı için;

4 adet orta boy elma

Yarım çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı ceviz kırığı

1 çay kaşığı tarçın

Şerbeti için;

1 su bardağı su (200 ml)

1 çay bardağı toz şeker

4-5 damla limon suyu

Üzeri için;

1 su bardağı Hindistan cevizi

ELMALI ISLAK KURABİYE YAPILIŞI

Öncelikle iç harcını hazırlayın. Bunun için kabukları soyulmuş elmaları rendeleyin ve tavaya alın.

Üzerine şekeri ekleyin ve elmalar suyunu çekinceye kadar karıştırarak pişirin.

Elmaları suyunu çektikten sonra dövülmüş ceviz ve tarçını ekleyip güzelce karıştırın, ocaktan alın.

Hazırlanan elmalı harcı daha hızlı soğuması için bir kaba aktarın.

Şerbeti için küçük bir tencereye su ve toz şekeri alın. Şekerlerin erimesi için güzelce karıştırarak kaynamaya bırakın.

Şerbet kaynadıktan sonra limon suyu ekleyin ve 10 dakika daha kaynatarak ocaktan alın.

Hamuru için yoğurma kabına tereyağı veya margarini alın.

Üzerine sıvı yağ, yoğurt, pudra şekeri, kabartma tozunu ekleyerek karıştırın.

Son olarak unun bir kısmını ve ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Hamur toparlanıncaya kadar yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Hazır olan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, elimizle yuvarlayarak üzerine bastırın.

Hamurun ortasına hazırlanan elmalı harçtan yerleştirerek kapatın ve tekrar güzelce yuvarlayın. Tüm hamur bitinceye kadar bu şekilde kurabiyeleri hazırlayarak tepsiye dizin.

Hazırlanan kurabiyeleri önceden ısıtılan 180 derece fırında alt üst fansız ayarda yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakın.

Fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı çıkan kurabiyeleri bir çatal yardımıyla ılıyan şerbete batırarak alın.

Daha sonra kurabiyelerin tüm yüzeyini hindistan cevizine bulayın. Tüm kurabiyeleri aynı şekilde hazırlayın.

Elmalı ıslak kurabiyeler hazır.



