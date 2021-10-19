Çay ve kahve keyiflerinin vazgeçilmezi olan elmalı kurabiye tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, elmalı kurabiye nasıl yapılır? Elmalı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...

ELMALI KURABİYE TARİFİ

Elmalı kurabiye malzemeler

250 gr yumuşatılmış margarin

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı süt veya yoğurt

Yarım su bardağı pudra şeker

3.5 su bardağı un

Elmalı kurabiyenin iç harcı için

4 elma

1 yemek kaşığı tarçın

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

4 yemek kaşığı toz şeker

Elmalı kurabiyenin üzeri için

Pudra şeker

ELMALI KURABİYE YAPILIŞI

Öncelikle tarife iç harcını yaparak başlayın. Elmaların kabuklarını soyup bir tavanın içerisine rendeleyin. Ayçiçeği yağı, şeker ve tarçını ilave edip suyunu çekinceye kadar pişirin. Son olarak ceviz içini ilave edip 1-2 dakika daha pişirin. Soğumaya bırakın.

Hamuru için, tüm malzemeyi bir kap içerisine ekleyerek yoğurun. Kurabiye hamurunu, mutfak tezgahında 3 mm kalınlığında açıp üçgenler kesin. Kesilen parçaların geniş taraflarına hazırladığınız elmalı harcı paylaştırıp rulo şeklinde sarın. Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın veya yağlı kağıt kullanın. Fırın tepsisinin içine hazırladığınız kurabiyeleri dizip, 180 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin. Üstü pembeleşmeye başladığında fırının ısısını kapatın. Fırından çıkarılan kurabiyelerin üzerine bol miktarda pudra şekeri serperek servis yapın.



