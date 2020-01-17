Elmanın kurabiyeyle eşsiz uyumu, ağızda dağılan lezzetiyle birleşince elmalı kurabiye tarifi vazgeçilmez bir tarif oluyor. Sevdiklerinize hazırlamak için elmalı kurabiye tarifi arıyor yada elmalı kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "elmalı kurabiye tarifi, elmalı kurabiye nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Elmalı kurabiye tarifi

Elmalı kurabiye malzemeleri

- 4 su bardağı un

- 3/4 su bardağı toz şeker

- 1/3 su bardağı yoğurt

- 1/3 su bardağı sıvı yağ

- 200 gram tereyağı

- 1 çay kaşığı karbonat

- 1 çay kaşığı limon suyu

Elmalı kurabiye iç harcı için:

- 4 adet kırmızı elma(rendelenmiş)

- 1/2 su bardağı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- 1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Elmalı kurabiye yapılışı

Rendelenmiş elmayı tavaya alın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve elmalar karamelize olana kadar pişirin. Elmalı harç piştikten sonra üzerine yarım su bardağı kadar dövülmüş ceviz ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin ve karıştırın. Hamurunu hazırlamak için bir kasede limon suyu ve karbonatı karıştırıyorum. Derin bir kasede, tereyağı sıvı yağ, yoğurt, toz şeker ve limonlu karbonat karışımını birleştirin. Unu da azar azar ekleyerek, ele yapışmayan yumuşak olan bir hamur elde edin. Hamuru tezgahın üzerinde toparlayın. Hamuru tezgahta güzelce açın. Yuvarlak şekiller çıkarın. Yuvarlak kurabiye hamurunun tam ortasına elmalı harçtan koyun ve ağzı açık kalacak şekilde yarım ay şekli verin. Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Oda sıcaklığına gelen kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

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