Hem çocukların hem de büyüklerin afiyetle yediği elmalı muhallebi tarifi, hem kolay hem de lezzetli bir tarif. Peki, elmalı muhallebi nasıl yapılır? Elmalı muhallebi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ELMALI MUHALLEBİ TARİFİ

Elmalı muhallebi malzemeler

Harcı için:

3 adet büyük boy kırmızı elma

1 çay bardağı şeker

1/2 su bardağı su

1/2 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı ceviz içi

Muhallebisi için:

1/2 litre süt

1/2 su bardağı un

1/2 su bardağı şeker

1 paket vanilya

100 ml krema

1 tatlı kaşığı tereyağı

ELMALI MUHALLEBİ YAPILIŞI

Yıkayıp soyduğunuz elmaları rendenin kalın tarafı ile rendeleyin.

Bir tencereye şekeri, suyu ve rendelediğiniz elmaları ekleyip orta ateşte suyunu çekene dek pişirin.

Piştiğine emin olduğunuzda soğuması için kenarda bekletin.

Çok ince olmayacak şekilde cevizleri rondodan geçirin. Ardından soğuyan elmanın içine cevizleri ve tarçını ekleyip iyice karıştırın.

Başka bir tencerenin içine sütü, unu, şekeri, vanilyayı ekleyip kıvam alana kadar sürekli karıştırın. Kıvamını aldığında içerisine bir parça tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kıvamı gelen muhallebiyi kenara alın. Oda sıcaklığına geldiğine emin olduğunuzda kremayı ekleyip mikserle ortalama 1-2 dakika kadar çırpın.

Hazırladığınız elma harcını kaselere bölün ve bir kaşık yardımıyla bastırarak düzleşmesini sağlayın.

Muhallebinizi elma harçlarının üzerine ekleyip soğuması için dolaba kaldırın.



