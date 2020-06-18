Her lokmasında ayrı bir tat: Elmalı pasta tarifi

Yapımı pratik elmalı pasta tarifi ile misafirlerinize ziyafet vereceksiniz. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için elmalı pasta tarifi arıyor ya da elmalı pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız "Elmalı pasta tarifi, elmalı pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Elmalı pasta tarifi

Elmalı pasta malzemeleri

1 paket (250 gram) tereyağı

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4 - 4.5 su bardağı un

Elmalı iç harcı için;

3 adet tatlı elma

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

Elmalı pasta yapılışı

İç harcı için: elmaların kabukları soyup rendelenir. Elmaları tavaya alıp ocağı açın. Üzerine şekeri ekleyip elmalar sulanıp tekrar suyunu çekinceye kadar ara ara karıştırarak pişirin. Elmalar pişince ocağı kapatıp ceviz ve tarçını ekleyip iyice karıştırın. İç harcı soğumaya bırakın. Elmalı iç harcı soğurken hamuru için gerekli malzemeleri yoğurma kabına alın ve unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun. Daha sonra hamurun yaklaşık yarısını merdane ile açın. Daire kesme aparatı veya bir bardak yardımı ile hamuru daireler şeklinde kesin. Ortalarına elmalı harçtan bolca yerleştirip hamurları D şeklinde kapatın. Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye kurabiyeleri sıralayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dk, üzerleri pembeleşmeye başlayıncaya kadar pişirin ve pembeleşince fırından alın. Soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpin.



