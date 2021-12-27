Çay ve kahve keyfinize lezzet katacak elmalı rulo pasta tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir tarif. Peki, elmalı rulo pasta nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız elmalı rulo pasta tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ELMALI RULO PASTA TARİFİ

Elmalı rulo pasta malzemeler

Elmalı harç için:

6 elma

1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

Keki için:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı süt

1 paket hamur kabartma tozu

1 paket vanilya

1,5-2 su bardağı un

ELMALI RULO PASTA YAPILIŞI

Öncelikle harcı hazırlayın. Elmaları soyup rendeleyin. Bir tavaya alıp üzerine toz şekeri ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Ocağın altını kapatıp cevizi ve tarçını ekleyip karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve elmalı harcı ince tabaka halinde yayın. O bir kenarda beklerken hamuru yapın.

Keki için yumurta ile şekeri güzelce çırpın.

Sütü ekleyin ve biraz karıştırıp peşine hamur kabartma tozu, vanilyayı ekleyin.

Daha sonra unu ekleyin ve hamuru elmalı harcın üzerine yayın.

180 derecede alt üst ayarda kontrollü şekilde pişirin. Pişen pastanın sıcaklığı geçmeden başka bir yağlı kağıt üzerine alın ve ters çevirin. Üstte kalan elmalı tarafın yağlı kağıdını sıyırın.

Pastayı alttaki yağlı kağıt yardımıyla sıkı şekilde rulo biçiminde sarın.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin, dilimleyip servis edin.



