Kokusu apartmana yayılacak: Elmalı tart tarifi
Kıyır kıyır elmalı tart tarifi hemen hemen herkes tarafından çok sevilir. Sevdiklerinize hazırlamak için elmalı tart tarifi arıyor ya da elmalı tart nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Elmalı tart tarifi için "Elmalı tart tarifi: Elmalı tart nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
17 Ağustos 2020, Pazartesi 09:00 Son Güncelleme:
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Tadına doyum olmayan elmalı tart tarifi, evde kolaylıkla yapıla bilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için elmalı tart tarifi arıyor ya da elmalı tart nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Elmalı tart tarifi için "Elmalı tart tarifi: Elmalı tart nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Elmalı tart tarifi
Elmalı tart malzemeleri
- 250 gram un
- 150 gram soğuk tereyağı
- 50 gram toz şeker
- 1 yumurta
- Bir tutam tuz
- 10 ml su
- 10 gram pudra şekeri
İç harcı için
- 2 golden elma
- 50 gram tereyağı
- 65 gram toz şeker
- 45 gram kuru üzüm
- 30 gram toz badem
- 50 gram ceviz
- 10 ml limon suyu
- 5 gram tarçın
İç harç için elmaları kabaca doğrayın ve kararmaması için limon suyu ile karıştırın. Ardından tereyağını tavada eritin. Doğrayıp limon suyunda karıştırdığınız elmaları tavaya ekleyip 2 dakika soteleyin. Toz şeker, kuru üzüm, toz badem ve cevizi ilave edip, 2 dakika daha soteleyin ve iç harcı kenara alıp soğutun. Soğuk tereyağını küp küp doğrayın. Un, tuz ve şekeri harmanlayın. Yumurta, tereyağı ve unlu karışımı parmak uçlarınızla ufalayın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlendirdiğiniz hamurun 1/5’ini ayırın, kalanını pişirme yapacağınız tart kalıbına yerleştirip 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin. İç harcı hamurun üzerine yayarak koyun, ayırdığınız hamurdan hazırladığınız şeritleri kafes şeklinde yerleştirin. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilerseniz pudra şekeri serperek servis edin.