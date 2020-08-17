Kokusu apartmana yayılacak: Elmalı tart tarifi

Tadına doyum olmayan elmalı tart tarifi, evde kolaylıkla yapıla bilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için elmalı tart tarifi arıyor ya da elmalı tart nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Elmalı tart tarifi için "Elmalı tart tarifi: Elmalı tart nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Elmalı tart tarifi

Elmalı tart malzemeleri

250 gram un

150 gram soğuk tereyağı

50 gram toz şeker

1 yumurta

Bir tutam tuz

10 ml su

10 gram pudra şekeri

İç harcı için

2 golden elma

50 gram tereyağı

65 gram toz şeker

45 gram kuru üzüm

30 gram toz badem

50 gram ceviz

10 ml limon suyu

5 gram tarçın

Elmalı tart yapılışı

İç harç için elmaları kabaca doğrayın ve kararmaması için limon suyu ile karıştırın. Ardından tereyağını tavada eritin. Doğrayıp limon suyunda karıştırdığınız elmaları tavaya ekleyip 2 dakika soteleyin. Toz şeker, kuru üzüm, toz badem ve cevizi ilave edip, 2 dakika daha soteleyin ve iç harcı kenara alıp soğutun. Soğuk tereyağını küp küp doğrayın. Un, tuz ve şekeri harmanlayın. Yumurta, tereyağı ve unlu karışımı parmak uçlarınızla ufalayın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlendirdiğiniz hamurun 1/5’ini ayırın, kalanını pişirme yapacağınız tart kalıbına yerleştirip 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin. İç harcı hamurun üzerine yayarak koyun, ayırdığınız hamurdan hazırladığınız şeritleri kafes şeklinde yerleştirin. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilerseniz pudra şekeri serperek servis edin.



