Elmalı yulaf tarifi: Elmalı yulaf nasıl yapılır?
Yulaf herkesin tüketmesi gereken oldukça faydalı bir besindir. Yulafın tadınızı sevmiyorsanız daha lezzetli hale getirebileceğiniz bir çok yulafla yapılan tarifler var. Elmalı yulaf tarifi bu tariflerden bir tanesi. Eğer elmalı yulaf tarifi arıyor yada elmalı yulaf nasıl yapılır merak ediyorsanız "elmalı yulaf tarifi, elmalı yulaf nasıl yapılır " haberimize göz atın.
11 Şubat 2020, Salı 13:45 Son Güncelleme:
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Elmalı yulaf tarifi
Elmalı yulaf malzemeleri
- 1,5 su bardağı süt
- 3 kaşık yulaf
- 1 adet elma
- Kuru üzüm
- Tarçın
- Ceviz
Elmalı yulaf yapılışı
Ufak bir tencere içerisine sütü ve yulafı koyun. Üzerine rendelenmiş elma ve tarçını ekleyin ve lapa olana kadar pişirin. Karışımı kaseye aktarıp, üzerine kuru üzüm ve ceviz aktarın.