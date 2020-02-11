Hem sağlıklı hem de lezzetli öğünler için elmalı yulaf tarifi doğru bir seçenek olacak. Eğer elmalı yulaf tarifi arıyor yada elmalı yulaf nasıl yapılır merak ediyorsanız "elmalı yulaf tarifi, elmalı yulaf nasıl yapılır " haberimize göz atın.

Elmalı yulaf tarifi

Elmalı yulaf malzemeleri

- 1,5 su bardağı süt

- 3 kaşık yulaf

- 1 adet elma

- Kuru üzüm

- Tarçın

- Ceviz

Elmalı yulaf yapılışı

Ufak bir tencere içerisine sütü ve yulafı koyun. Üzerine rendelenmiş elma ve tarçını ekleyin ve lapa olana kadar pişirin. Karışımı kaseye aktarıp, üzerine kuru üzüm ve ceviz aktarın.