Elmalı’da finalin adı belli oldu!
667. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde mücadeler kıran kırana devam ediyor. Orhan Okulu’yu yenen İsmail Balaban finalde Ali Gürbüz’ün rakibi oldu!
Güreşin ilk er meydanı olarak kayıtlara geçen Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde finalin adı belli oldu.
Antalya'da 667’ncisi düzenlenen "Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde kıran kırana yapılan mücadelede Orhan Okulu’yu yenen İsmail Balaban finalde Ali Gürbüz’ün rakibi oldu.
İsmail Balaban Ali Gürbüz final karşılaşması saat 17.00’de Dmax’tan canlı yayınlanacak.
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