Elmalı’da finalin adı belli oldu!

Elmalı’da finalin adı belli oldu! 667. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde mücadeler kıran kırana devam ediyor. Orhan Okulu’yu yenen İsmail Balaban finalde Ali Gürbüz’ün rakibi oldu!