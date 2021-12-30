Tatlı krizine anında çözüm olan elmalım tarifi, diyet listelerine de uygun bir lezzet. Peki, elmalım nasıl yapılır? Tadına doyum olmayan elmalım tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...

ELMALIM TARİFİ

Elmalım malzemeler

6 adet yeşil elma

1 bardak toz şeker

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı Hindistan cevizi

1 çay kaşığı ceviz içi

1 çay bardağı kuru erik

1 çay kaşığı tarçın

6 yemek kaşığı tereyağı

Sosu için;

4 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema

1 su bardağı toz şeker

ELMALIM YAPILIŞI

Öncelikle elmaları soyup çekirdeklerini ayıkladıktan ve içini oyduktan sonra iç kısmını rendeleyin.

Elmanın dışı kase olacak şekilde oyulmalıdır.

Ardından tavada yapı eritin ve sırasıyla malzemeleri ekleyerek kavurun.

Diğer yandan sosu hazırlamaya başlayın.

Sosu için tereyağı eritin şekeri ekleyerek rengi dönene kadar kavurun.

En son kremayı ekleyerek sos kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirin.

Ardından ocağın altını kapatın.

Elma kasesinin içini iç karışım ile doldurun.

Elma kaselerinin üzerine sosunu döküp fırına verin.

180 derecelik önceden ısıtılmış fırında elmalar yumuşayıncaya kadar pişirin.



