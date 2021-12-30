Yemek Elmalım nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta elmalım tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Elmalım nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta elmalım tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Elmalım nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta elmalım tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün elmalım tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise elmalım tarifi araştırıyor. Peki, elmalım nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız elmalım tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

30 Aralık 2021, Perşembe 15:45 Son Güncelleme:
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Tatlı krizine anında çözüm olan elmalım tarifi, diyet listelerine de uygun bir lezzet. Peki, elmalım nasıl yapılır? Tadına doyum olmayan elmalım tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası, hazırlanışı... 

ELMALIM TARİFİ

Elmalım malzemeler

  • 6 adet yeşil elma
  • 1 bardak toz şeker
  • Yarım su bardağı su
  • 1 çay kaşığı Hindistan cevizi
  • 1 çay kaşığı ceviz içi
  • 1 çay bardağı kuru erik
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 6 yemek kaşığı tereyağı

Sosu için;

  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket krema
  • 1 su bardağı toz şeker

ELMALIM YAPILIŞI

  • Öncelikle elmaları soyup çekirdeklerini ayıkladıktan ve içini oyduktan sonra iç kısmını rendeleyin.
  • Elmanın dışı kase olacak şekilde oyulmalıdır.
  • Ardından tavada yapı eritin ve sırasıyla malzemeleri ekleyerek kavurun.
  • Diğer yandan sosu hazırlamaya başlayın.
  • Sosu için tereyağı eritin şekeri ekleyerek rengi dönene kadar kavurun.
  • En son kremayı ekleyerek sos kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirin.
  • Ardından ocağın altını kapatın.
  • Elma kasesinin içini iç karışım ile doldurun.
  • Elma kaselerinin üzerine sosunu döküp fırına verin.
  • 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında elmalar yumuşayıncaya kadar pişirin.
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