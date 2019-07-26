Elmanın faydası gerçekten de kabuğundaymış!

Elma en sağlıklı meyvelerden bir tanesi. İçerdiği vitaminlerden lifli yapısına kadar sayısız faydası olan elma birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Peki elmanın iyi özellikleri bununla bitiyor mu? Bilim insanlarına göre cevap hayır...

Bir elmada tam 100 milyon bakteri var.

Bu bakterilerin yüzde 90’ı elmanın çekirdeğinde yer alıyor. 10 milyonu ise kabuğunda.

Çoğu bağırsak dostu sağlıklı probiyotik olan bu bakterilerden faydalanmak için elmanın kabuğuyla yenmesi öneriliyor.