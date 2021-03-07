Elmas kurabiye tarifi ve yapılışı: Elmas kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Çay ve kahve saatlerinin vazgeçilmezi olacak, içi dolgulu elmas kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Krem dolgulu kurabiye sevenler elmas kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız elmas kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
07 Mart 2021, Pazar 14:11 Son Güncelleme:
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Görüntüsüyle iştahları kabartan, lezzetine doyamayacağınız elmas kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için elmas kurabiye tarifi arıyor ya da elmas kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Elmas kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
ELMAS KURABİYE TARİFİ
Elmas kurabiye malzemeleri
- 250 gr oda sıcaklığında tereyağı veya margarin
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 2,5 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 3,5 – 4 su bardağı un
Üzerini bulamak için:
- Toz şeker
İçi için:
- Krem çikolata
Bir kabın içine tereyağı ve pudra şekerini alıp krema haline gelinceye kadar karıştırın. Yumurta ve kakaoyu ekleyip güzelce karıştırın. Un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlak şekil verin. Kurabiyelerin her yanını toz şekere bulayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Kurabiyelerin tam ortalarına parmağınızla bastırarak çukur oluşturun.175 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin. Kurabiyeler soğuduktan sonra tepsiden alın. Çukur kısımlarını dolduracak kadar krem çikolata koyun ve servis tabağına alın.