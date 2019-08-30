Beşiktaş, ön libero sorununu Mısırlı ortaya sahayı kadrosuna katarak çözdü. Siyah beyazlılar, Maia'da sorun çıkınca Arsenal'in orta sahasına yöneldi. İngiliz ekibi, Mohamed Elneny'i bedelsiz olarak kiralamayı kabul etti.

Beşiktaş, ön libero transferinde sona geldi… Lille forması giyen Thiago Maia ile el sıkışan siyah-beyazlılar, oyuncunun menajerliğini de yapan babası Joel Maia'nın oğlunu Türkiye'ye göndermek istememesi üzerine daha önce de gündemine gelen Mohamed Elneny'e yöneldi. 27 yaşındaki Mısırlı yıldız için Arsenal ile temasa geçen Kartal, yapılan pazarlıklar sonrasında masadan istediğini alarak kalktı.

BEDELSİZ OLARAK BEŞİKTAŞ'A KİRALADI

İngiliz ekibi, takımda forma şansı bulamayan Elneny'i bedelsiz olarak Beşiktaş'a kiralamayı kabul etti. Arsenal'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun bu akşam saat 22.15'te İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilecek oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

17 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR

Elneny, geçen sezon Arsenal'de 17 maça çıkarken takımına 1 asistlik katkı yaptı. Ancak bu sezon forma şansı bulamadı. 27 yaşındaki futbolcu, 75 kez giydiği Mısır Milli Takım formasıyla da 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



