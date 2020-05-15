Elon Musk, 100 milyon doların üzerinde 5 mülkünü satışa çıkardı

Tesla CEO'su Elon Musk’ın net servetinin yaklaşık 35 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Musk, bu ayın başlarında attığı bir tweet ile sahibi olduğu tüm mülkleri satarak sonunda evsiz kalmayı planladığını açıklamıştı. Hatta Musk, 1 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, "Neredeyse tüm fiziksel mülklerimi satıyorum. Ev sahibi olmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Milyarder iş adamı şimdi de Los Angeles bölgesindeki dört mülkünü daha satılığa çıkardı. Mülkler için talep edilen toplam fiyat ise 62.5 milyon dolar. Musk ayrıca İngiltere'de bulunan 35 milyon dolar değerindeki bir malikaneyi de aynı şekilde satışa çıkardı.

Güney Afrikalı iş insanı, geçtiğimiz hafta Gene Wilder'ın eski evinin yanı sıra Bel Air bölgesinde yer alan bir başka mülkünü daha satışa çıkarmıştı. Gene Wilder'ın evi için istenen fiyat 9.5 milyon dolar. Yedi yatak odası, iki katlı kütüphanesi, yüzme havuzu ve tenis kortu olan 1850 metre karelik diğer konak için istenen rakam ise 20 milyon dolar.



