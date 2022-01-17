Bilim & Teknoloji Elon Musk ‘%100'ümüz yok olacağız’ deyip arkasından kurtuluş yolunu söyledi

Elon Musk ‘%100'ümüz yok olacağız’ deyip arkasından kurtuluş yolunu söyledi

Bilim & Teknoloji

Elon Musk ‘%100'ümüz yok olacağız’ deyip arkasından kurtuluş yolunu söyledi

Tesla'nın CEO'su ve teknolojide dünyanın öncü isimleri arasında yer alan Elon Musk, insanlığın olası bir kitlesel yok oluşta yüzde 100 yok olacağını açıkladı. Musk, tek kaçışın başka gezegenlere yerleşmek olduğunu iddia etti.

17 Ocak 2022, Pazartesi 11:06 Son Güncelleme:
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Elon Musk, Twitter'da çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Olası bir kitlesel yok oluşu atlatamama ihtimalimizin yüzde 100 olduğunu söyleyen Musk, bu konuda neler yapılması gerektiğini de açıkladı.

Musk, olası bir kitlesel yok oluşta insanlığın hayatta kalamayacağını belirterek, "Kitlesel yok oluşta insanlığın yüzde yüzü yok olacak. İnsanların dünyada kalarak kitlesel yok oluştan kaçma imkanları yok" dedi.

Musk daha sonra insanların kitlesel yok oluştan kaçmaları için tek çıkış yolunu verdi. Musk, "İnsanlar kitlesel yok oluştan kaçmak istiyorlarsa, başka gezegenlere taşınmak zorundalar" diye konuştu.


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