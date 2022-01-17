Elon Musk, Twitter'da çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Olası bir kitlesel yok oluşu atlatamama ihtimalimizin yüzde 100 olduğunu söyleyen Musk, bu konuda neler yapılması gerektiğini de açıkladı.

Musk, olası bir kitlesel yok oluşta insanlığın hayatta kalamayacağını belirterek, "Kitlesel yok oluşta insanlığın yüzde yüzü yok olacak. İnsanların dünyada kalarak kitlesel yok oluştan kaçma imkanları yok" dedi.

Musk daha sonra insanların kitlesel yok oluştan kaçmaları için tek çıkış yolunu verdi. Musk, "İnsanlar kitlesel yok oluştan kaçmak istiyorlarsa, başka gezegenlere taşınmak zorundalar" diye konuştu.



